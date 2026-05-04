Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim gelen son haberle doruk noktasına ulaştı. Fars Haber Ajansı, İran donanması, uyarıları dikkate almayan ABD gemisini Cask Adası yakınlarında vurdu. 2 füze isabet eden savaş gemisinin rotasına devam etmeyerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Tasnim Ajansı’na konuşan İranlı yetkili ise "İran Hürmüz Boğazı'nda tüm senaryolara hazır. İlk atışlar yapıldı. Amerikalılar, İran'ın, Trump'ın zorbalık yapmasına müsaade etmeyeceğini biliyorlar." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu söyleyen askeri yetkili, "İran tıpkı 40 günlük savaşta olduğu gibi ABD kuvvetlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, boğazda bulunan gemilerin ABD ve İsrail ile yaşanan savaştan ders çıkarmaları ve ABD'nin yanlışlarının bedelini ödememeleri gerektiğini söyledi.

Söz konusu yetkili son olarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz" geçişlere karşı yalnızca füze fırlatmakla yetinmeyeceğini ve ihtiyaç halinde farklı önlemler alacağını dile getirdi.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili ise İran'ın ABD gemisini vurduğu yönünde çıkan haberi yalanladı. Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bölgede hiçbir gemilerinin vurulmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nı geçemeyen ticari gemilerin bölgeden çıkarılması için ‘Özgürlük Projesi’ adında bir operasyonu başlattıklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu girişimle kendisine müttefik olan ülkelere ait ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamayı amaçlıyor.

ABD Merkez Komutanlığı, bu çabaya 15.000 askeri personel, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla destek vereceğini açıkladı.

Ancak İran yönetimi söz konusu girişime sert sözlerle karşı çıktı. Gelen açıklamada ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı.

İran ordusu yaptığı son açıklamada ise ABD’nin savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na girmesinin sert uyarılar ile engellendiğini bildirdi.

YENİ KONTROL NOKTALARI AÇIKLANDI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı’nda oluşturulan yeni kontrol noktalarını açıkladı. Yapılan haritalı paylaşımda kontrol noktalarının İran'daki Mübarek Dağı ile BAE'nin güneyindeki Füceyre arasındaki hattı ve Keşm Adası ile Ümmü el-Kayveyn arasındaki bölgeyi kapsadığı görüldü.