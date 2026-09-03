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Kaynak: AA

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve ‘kurallara uymayan’ 11 gemiyi daha kara listeye aldığını duyurdu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yönetmek için kurduğu ‘Fars Körfezi Boğaz Yönetimi’ (PGSA) kurumundan paylaşılan bilgiye göre, ‘kurallara uymayan’ 11 gemi daha kara listeye alındı.

Kara listeye alınan gemi sayısı 56'ya gelmiş oldu.

PGSA internet sitesinde, yer alan açıklamada “Hürmüz Boğazı için İran protokollerini ihlal eden gemiler, gelecekteki geçişlerinde para cezası, alıkonulma veya el koyma da dahil olmak üzere kısıtlamalarla karşılaşacaklardır” denildi.