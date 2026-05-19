Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yazılı açıklamasında Bağdat yönetiminin bölge ülkeleriyle kalıcı ve güçlü ilişkiler geliştirmeye önem verdiğini, Arap ülkelerinin güvenliğini ise öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

Açıklamada, gerginliğin azaltılması, bölgesel istikrarın korunması ve kaynağı ne olursa olsun saldırıların önlenmesine yönelik girişimlerin desteklendiği vurgulandı. Irak hükümetinin, Suudi Arabistan’ı hedef alan son İHA saldırılarını kınadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ile ülkelerin egemenliğinin korunması için ortak çalışmaların süreceği belirtildi.

Iraklı askeri yetkililerin, saldırıya ilişkin Irak hava sahasında herhangi bir hareketlilik tespit etmediği kaydedilirken, buna rağmen ilgili kurumların olayın tüm yönleriyle araştırılmasına yönelik iş birliğine hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Irak’ın topraklarının, hava sahasının ve kara sularının başka ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasının kesin bir dille reddedildiği, güvenlik güçlerinin bu tür girişimleri engellemek ve ortaya çıkarmak için gerekli tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.

Irak’ta devlet egemenliğini zedeleyecek ya da Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerle ilişkileri olumsuz etkileyecek hiçbir girişime izin verilmeyeceği de vurgulandı.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı da pazartesi günü, Suudi Arabistan’daki bazı tesislerin üç İHA ile hedef alındığı yönündeki iddialardan “ciddi endişe” duyulduğunu, ancak saldırıların Irak kaynaklı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını açıklamıştı.