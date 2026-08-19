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Kaynak: AA

Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinde, Irak petrolünün Hürmüz Boğazı üzerinden ihracatına ilişkin talebini gündeme getirdi.

Irak Meclis Başkanlığının basın ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak koordinasyon konuları ele alındı.

“IRAK’IN EKONOMİK ÇIKARLARI KORUNMALI”

Halbusi, Irak’ın bölgede yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Irak ile İran arasındaki ilişkilerin niteliğinin dikkate alınmasını isteyen Halbusi, Irak’ın ekonomik çıkarlarını koruyacak şekilde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatı konusunda “özel bir statüye” sahip olmasını talep etti.

İRAN’DAN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ MESAJI

İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Tahran’ın başta ticaret ve ekonomi olmak üzere farklı alanlarda Irak ile ikili işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini söyledi.

Irak’ın bölgede önemli bir ülke olduğunu belirten Kalibaf, ziyaretinin yabancı müdahaleler olmadan bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ele almak amacı taşıdığını ifade etti.

“İSLAM ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETMELİ”

Kalibaf, bölgedeki İslam ülkelerinin işbirliği alanlarını genişletmesi ve derin, sürdürülebilir ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

İran’ın bu yönde çaba gösterdiğini ifade eden Kalibaf, Irak ziyareti kapsamında hükümetin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.