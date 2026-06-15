Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan ve bölgedeki askeri hareketliliği sona erdirmeyi amaçlayan mutabakata, komşu ülke Irak'tan olumlu tepki geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, krizlerin çözümünde diplomatik yolların ve diyaloğun ön plana çıkarılmasına yönelik tüm çabalara tam destek verildiği vurgulandı.

"PAKİSTAN VE KATAR'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Irak hükümeti ve halkı adına her iki ülkeyi de tebrik eden Bakanlık, bu kritik adımın bölgesel güvenlik ve iş birliği kapılarını aralamasını diledi. Irak’ın dış politika vizyonunun barış eksenli olduğunu hatırlatan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın temel ilkesel tutumu, savaşın reddi ve anlaşmazlıkların yalnızca diyalog ile barışçıl yöntemlerle çözülmesidir. Geçmişte bölgesel çatışma ve savaşların olumsuz etkilerinden büyük zararlar görmüş bir ülke olarak, gerilimin azaltılmasına yönelik uluslararası çabaları çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, arabuluculuk ve müzakere sürecine sağladıkları değerli katkılardan dolayı Pakistan ve Katar'a teşekkür ederiz."

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI SEVİNÇ YARATTI

Bölgenin kalıcı istikrar, kalkınma ve refah için kolektif bir güvenlik anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirten Irak Dışişleri Bakanlığı, dengeli dış politika anlayışı çerçevesinde arabuluculuk ve diyalog zeminini desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Açıklamada ayrıca, küresel ekonomiyi yakından ilgilendiren kritik bir gelişmeye daha dikkat çekildi. Bakanlık, mutabakat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılacağı yönündeki karardan büyük memnuniyet duyduklarını; bu durumun küresel piyasalar ile enerji arz güvenliğine oldukça olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.