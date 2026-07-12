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Kaynak: AA

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, ziyaretin ortak çıkarlara dayalı dengeli dış politika anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek, hassas bölgesel gelişmelerin yaşandığı bir dönemde büyük önem taşıdığını ifade etti.

ENERJİ İŞ BİRLİKLERİ MASADA

Ziyaret kapsamında Irak ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanlarında mutabakat zaptları imzalanması planlanıyor. Bu anlaşmaların üretim kapasitesini artırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı riskleri azaltacak alternatif güzergahlar oluşturması hedefleniyor.

ZEYDİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Başbakan Zeydi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede ekonomik ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi başta olmak üzere önemli konuların ele alınacağı bildirildi.

GÜVENLİK VE YATIRIM GÜNDEMİ

Ziyarette ayrıca Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılması ve ABD’li şirketlerin enerji projelerine dahil edilmesi gibi başlıklar da gündemde olacak. Zeydi’ye temaslarında üst düzey bir heyet eşlik edecek.