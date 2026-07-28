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Kaynak: AA

Irak merkezli İslami Direniş Örgütü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Riyad ve Yenbu şehirlerinde ham petrol nakil ve tedarik altyapılarına yönelik gerçekleştirilen İHA eylemleriyle hiçbir bağlantılarının bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, bu tür suçlamalarla hedef saptırmak yerine, Yemen'e uygulanan ablukanın bir an önce kaldırılması gerektiği çağrısında bulunuldu.

RİYAD'DAN "İRAN DESTEKLİ MİLİSLER" VURGUSU

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada saldırıları kınayarak, eylemlerin Irak'ta konuşlanan "İran destekli milisler" tarafından organize edildiğini öne sürmüştü. Riyad yönetimi, Irak hükümetine de seslenerek, ülke topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda bir atış alanı olarak kullanılmasını engellemek adına acil ve etkili tedbirler almasını talep etmişti.

IRAK BAŞBAKANI'NDAN SORUŞTURMA TALİMATI

Karşılıklı açıklamalarla tırmanan sürecin ardından Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi de iddialar üzerine harekete geçti. Zeydi, Suudi Arabistan'ın söz konusu İHA saldırılarının Irak toprakları üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki suçlamalarının tüm yönleriyle araştırılması için resmi soruşturma talimatı verdi.