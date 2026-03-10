Örgütün yayımladığı yazılı bildiride, bu operasyonlara dair detaylar paylaşıldı. Bildiride, "Irak ve bölgedeki düşman üslerine yönelik onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzenin kullanıldığı 37 operasyon gerçekleştirildiği" ifade edildi.

ABD ile İsrail'in, Tahran-Washington arasındaki görüşmeler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri harekâtta İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil pek çok üst düzey isim hayatını kaybetti.

İran tarafı, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn gibi Körfez ülkelerindeki hedeflere misilleme saldırıları düzenledi. İranlı yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD-İsrail operasyonlarında toplam 1332 kişi öldü.