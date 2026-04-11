Irak Meclisi, Nizar Amedi’yi ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti.

Mecliste yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) adayı olan 58 yaşındaki Amedi, ikinci turda 329 sandalyeli parlamentoda 227 oy alarak cumhurbaşkanı seçildi. Oylamaya toplam 229 milletvekili katıldı.

Irak’ta 2003 sonrası oluşan siyasi dengeye göre cumhurbaşkanlığı görevi, Kürt siyasi partilerinin adayları arasından belirleniyor. Bu kapsamda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i aday gösterirken, KYB ise Nizar Amedi’yi aday olarak öne çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı için KDP ve KYB adayları dahil toplam 17 kişi yarıştı. Yapılan oylamanın ardından Amedi, mecliste yemin ederek resmen görevine başladı.