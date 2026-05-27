Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı askeri güç olan Seraya es-Selam (Barış Bölükleri) hakkında kritik bir karara imza attı. Sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayımlayan Sadr, bu adımın ülkenin genel çıkarlarını korumak ve Irak'ı çevreleyen tehlikelerden uzak tutmak amacıyla atıldığını vurguladı.

SİVİL YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Sadr tarafından yapılan açıklamada, Seraya es-Selam askeri unsurunun kendilerinden tamamen bağımsız hale gelerek resmi devlet kadrolarına dahil edildiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, oluşuma bağlı sivil yapıların "el-Bünyan el-Mersus" isimli yapıya dönüştürüleceği aktarıldı. Bu süreçle birlikte, söz konusu yapı bünyesinde hiçbir askeri unvan, üniforma, silah veya karargahın kullanılmayacağı net bir şekilde ifade edildi.

HAŞDİ ŞABİ GRUPLARINA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Kararın ardından Seraya es-Selam çatısı altında görev yapan tüm askeri unsurlara teşekkürlerini ileten Sadr, hareketin dini, ideolojik ve toplumsal çizgisine uyum sağlayamamış kişileri de affettiğini dile getirdi.

Sadr, açıklamalarının devamında Irak'taki tüm Haşdi Şabi bileşenlerine de net bir çağrıda bulundu. Silahlı grupların siyasi parti veya mezhepsel talimatlardan tamamen uzaklaşması gerektiğinin altını çizen Sadr, tüm oluşumların silahlarını ivedilikle devlet mekanizmalarına teslim etmesi yönündeki çağrısını yineledi.