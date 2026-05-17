İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarda kullanmak üzere Irak’ın çöl bölgesinde “ikinci gizli karakol kurduğu” iddia edildi.

New York Times (NYT), ismi açıklanmayan bölgesel ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Irak’ın batısındaki çöl bölgelerinde iki gizli karakolu aylarca faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Haberde, Irak’ın batısındaki Nuhayib bölgesi yakınlarında Awad al-Shammari adlı bir çobanın 3 Mart’ta aracıyla seyir halindeyken helikopter saldırısına uğradığı iddiasına yer verildi. 29 yaşındaki çobanın, “Irak çölünde gizli bir İsrail askeri varlığına rastladığı” gerekçesiyle hedef alındığı öne sürüldü. Ailesi, bu olayın çobanın hayatına mal olduğunu belirtti.

KARAKOLUN “12 GÜN SAVAŞINDA” KULLANILDIĞI İDDİASI

Haberde, Şammari’nin gördüklerini Iraklı askeri yetkililere bildirmeye çalıştığı, üst düzey Iraklı ve bölgesel yetkililere göre İsrail’in bu noktaları İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek için kullandığı iddia edildi.

Söz konusu karakolun, Haziran 2025’te İsrail ile İran arasında yaşanan ve “12 gün savaşı” olarak anılan çatışmada da kullanıldığı ileri sürüldü. Ayrıca İsrail’in 2024 sonlarından itibaren bölgede hazırlık yaptığı iddiaları da haberde yer aldı.

Iraklı yetkililere dayandırılan başka bir iddiaya göre, ülkenin batı çölünde ikinci bir gizli karakol daha bulunuyor.

ABD’NİN BİLGİSİ OLDUĞU İDDİASI

Haberde, Washington yönetiminin söz konusu karakol hakkında Haziran 2025’ten bu yana bilgi sahibi olduğu da öne sürüldü. Iraklı Tümgeneral Ali el-Hamdani’nin, ordunun çobanın keşfinden bir aydan fazla süre önce bölgede İsrail varlığından şüphelendiği açıklamasına da yer verildi.

Son değerlendirmede, Nuhayib’deki karakolun artık aktif olmadığı, ancak Irak’taki diğer karakolun durumunun bilinmediği belirtildi.