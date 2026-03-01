Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Hizbullah Tugayları’na ait karargah hava saldırısının hedefi oldu. Suriye sınırına yakın El-Kaim ilçesinde düzenlenen saldırıda örgüt mensubu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Aynı saatlerde Babil vilayetinin kuzeyindeki stratejik Curf el-Nasr bölgesinde bulunan Şii milis gruplara ait bazı noktaların da vurulduğu belirtildi.

Irak İslami Direnişi adıyla bilinen grup ise yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Irak ve çevresindeki ABD üslerine yönelik toplam 23 saldırı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığı saldırıların İran lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine karşı başlatılan geniş çaplı bir misilleme olduğu ifade edildi.

Öte yandan başka bir silahlı grup, Erbil’de bulunan ABD üsleri ile havalimanını hedef alan İHA saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı. Erbil Havalimanı çevresinde de kısa süre önce patlama sesleri duyulduğu bildirildi.