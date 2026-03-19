Saldırının, Salahaddin vilayetindeki Beyci bölgesinde konuşlu 31. Tugay’ı hedef aldığı açıklandı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, bombardımanın ani ve yoğun olduğu, birlik içinde ciddi hasara yol açtığı belirtildi.

Yaralılar tahliye edilemiyor

Olayın en çarpıcı boyutu ise saldırı sonrası yaşananlar oldu. Bölge üzerinde saldırıyı gerçekleştiren savaş uçaklarının uçuşlarını sürdürmesi, yaralıların tahliyesini neredeyse imkânsız hale getirdi.

Açıklamalara göre:

Ambulans ekipleri bölgeye ulaşmakta zorlandı. Tahliye girişimleri sırasında araçlar birden fazla kez hedef alındı. Yaralılar uzun süre olay yerinde beklemek zorunda kaldı. Bu durum, can kaybının artabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Gerilim tırmanıyor

Saldırının ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, bölgede zaten yüksek olan gerilimin daha da artmasından endişe ediliyor.

Uzmanlara göre bu tür doğrudan hedef almalar, Irak’taki kırılgan güvenlik dengesini daha da zora sokabilir ve bölgesel çatışma riskini büyütebilir.