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Kaynak: AA

Irak'ın Kerkük kentinde orduya ait devriye aracını hedef alan bombalı saldırıda 3 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DEVRİYE ARACI GEÇERKEN PATLADI

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre saldırı, Kerkük'ün güneyinde bulunan Vadi Şay bölgesinde meydana geldi.

Daha önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından yol kenarına yerleştirildiği belirtilen patlayıcı, Irak ordusuna ait devriye aracının bölgeden geçtiği sırada infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, sağlık ekipleri tarafından Dakuk İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından Irak ordusu ile federal polis güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Güvenlik güçlerinin saldırıyla bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Irak yönetimi, Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını ilan etmişti. Ancak örgüte bağlı hücreler ülkenin kuzey, batı ve doğusundaki bazı bölgelerde varlık göstermeyi ve zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Irak güvenlik güçleri de DEAŞ'ın ülkedeki kalıntılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.