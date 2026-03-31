Irak İçişleri Bakanlığı, Shelly Kittleson’ın başkent Bağdat’ta kaçırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında “Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz” sözleri sarf edildi.

Yerel basındaki haberlerde gazetecinin Bağdat’ın merkezindeki otelinin yakınlarında kaçırıldığı yazıldı.

Kaçırılma olayında kullanılan bir araç, kovalamaca sırasında takla attı ve bu sırada şüphelilerden biri yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve gazetecinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Bağdat ve İtalya’da yaşayan Kittleson Al-Monitor, Foreign Policy, Newsline Magazine, BBC ve İtalyan haber ajansları için Ortadoğu ve Afganistan üzerine haberler yapıyordu.

Kittleson’ın neden kaçırıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak olay, bölgede devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.