ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Irak'ın batısında düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, dün 'Destansı Öfke' (Epic Fury) operasyonu kapsamında dost hava sahasında uçuş gerçekleştirdiği sırada düşen uçakta bulunan 6 personelin tamamının yaşamını yitirdiğinin doğrulandığı bildirildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Olayın koşullarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, uçağın ‘düşman ateşi ya da dost ateşinden’ kaynaklı olarak düşmediği bilgisi yinelendi. Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, ailelerine haber verildikten 24 saat sonra kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İran basınında yer alan haberlerde, söz konusu ABD yakıt ikmal uçağının İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından hedef alınarak düşürüldüğü iddia edilmişti. CENTCOM'un olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, dost hava sahasında uçuş sırasında iki uçağın karıştığı bir olay meydana geldiği, bir uçak düşerken diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı aktarılmıştı.