ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş devam ederken Irak’ta bir ABD uçağı düştü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak’ın batısında düştüğünü duyurdu. Açıklamada uçağın düşürülmediğini ve iki uçağın kaza yaptığını belirten ABD’li yetkililer, kazaya karışan iki uçaktan birinin kırıma uğradığı, diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

IRAKLI GRUPLARDAN “BİZ VURDUK” AÇIKLAMASI

Irak’ta “İslami Direniş” olarak adlandırılan bazı silahlı gruplar ise uçağı kendilerinin düşürdüğünü öne sürdü. Gruptan yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

SAVAŞTA NELER OLUYOR?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.