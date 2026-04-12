Irak’ta cumhurbaşkanlığı makamında devir teslim heyecanı yaşandı. Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen resmi bir törenle görevi selefi Abdüllatif Reşid’den devraldı.

"DEMOKRASİ VE İSTİKRARIN GÖSTERGESİ"

Törende bir konuşma yapan Amedi, Abdüllatif Reşid’e görev süresi boyunca ülkeye katkılarından dolayı minnettarlığını sundu. İktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesinin önemine değinen Amedi, bu durumun Irak’taki demokrasi geleneği ve devletin istikrarı için kritik bir yapı taşı olduğunu ifade etti.

Görevi devreden Abdüllatif Reşid ise halefi Amedi’yi tebrik ederek, yeni dönemde Irak’ın ulusal çıkarları doğrultusunda yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Irak Meclisi’nde dün düzenlenen ve iki tur süren oylamanın ardından milletvekillerinin güvenini alarak Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi, seçim sonrası parlamentoda yemin ederek resmen görevine başlamıştı. Bağdat’taki bu törenle birlikte devir teslim süreci resmen tamamlanmış oldu.