ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılması küresel petrol sevkiyatını olumsuz etkilerken piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. ABD ve İran arasında sağlanan ateşkesle birlikte Boğaz’dan gemi geçişleri kısıtlı olarak sağlansa da bazı ülkeler alternatif rotaları kullanıyor.

Irak Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı’nı kullanmaya başlamadıklarını kaydetti. Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetime yakınlığı ile bilinen Rudaw’a konuşan Irak Petrol Bakanlığı Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Sahib Bazon, Hürmüz’den geçiş için güvenlik garantisi beklediklerini söyledi.

Bölgedeki durumun netleşmesini beklediklerini belirten Bazon, Irak’ın kuzeyindeki boru hattından Ceyhan Limanı’na ihracatın devam ettiğini söyledi. Bazon, söz konusu boru hattı üzerinden günde 200 bin varil petrol ihraç edildiğini belirterek, “Bu miktarın tamamı Kerkük petrolü değil; Basra’dan tankerlerle Kerkük’e taşınan petrolün bir kısmı da bu hat üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Hedefimiz bu miktarı kısa sürede 300 bin varile çıkarmak” dedi.

TÜRKİYE’YE PETROL KARAYOLUNDAN DA GÖNDERİLECEK

Bazon, Hürmüz Boğazı tamamen geçişlere açılsa bile Türkiye üzerinden alternatif yolların açık olacağının altını çizerek, "Türkiye ile ham petrolün karayoluyla (tankerlerle) taşınması konusunda bir anlayış birliğine vardık" dedi.

Bazon ayrıca, yapımı süren yeni Irak-Türkiye ulusal boru hattının (Kerkük-Ceyhan) sadece "Hidrostatik" test aşamasının kaldığını belirten Bazon, hattın devreye girmesiyle başlangıçta günlük 100 bin varil ek kapasite sağlanacağını bildirdi.

“SURİYE ÜZERİNDEN SADECE SİYAH PETROL GÖNDERİLİYOR”

Suriye üzerinden ham petrol ihraç edildiği yönündeki iddialara da açıklık getiren Sahib Bazon, "Şu an Suriye üzerinden sadece siyah petrol (fuel-oil/akaryakıt) sevkiyatı yapılıyor. Ham petrol ihracatı konusu ise hala teknik ve siyasi inceleme aşamasındadır" dedi.

18 Mart 2026 tarihinde Erbil ve Bağdat arasında varılan mutabakatla, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden Türkiye’ye ihracatı yeniden başlamıştı.