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Kaynak: AA

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda son iki günde yaşanan gelişmeler ile bunların deniz trafiği ve bölgesel istikrar üzerindeki olası etkileri masaya yatırıldı.

İki bakan ayrıca Irak'ı hedef alan son askeri saldırıları da yorumladı.

Taraflar, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması, koordinasyonun sürdürülmesi ve tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, anlaşmazlıkların çözümünde en uygun yolun diyalog ve diplomasi olduğunu belirterek, bu sürece yeniden dönülmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Hüseyin, bölgesel güvenliğin ve küresel ekonomik istikrarın korunması için Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasını sağlayacak bir uzlaşıya varılmasını istedi.

Hüseyin ayrıca, taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin, gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların desteklenmesinin ve ABD-İran arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine parmak bastı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise mevcut duruma ilişkin son gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve deniz ulaşımının kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak mutabakata varılması amacıyla yürütülen temaslar hakkında bilgi verdi.