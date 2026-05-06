Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Adayı Ali Zeydi’nin diplomatik temasları devam ediyor. Bu kapsamda Zeydi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında güvenlik alanındaki iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Tarafların iki ülke arasındaki ilişkinin niteliğine vurgu yaptığının belirtildiği açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri’nin kapasitesini artırmak ve askeri yeterliliğini geliştirmek amacıyla eğitim alanındaki iş birliğinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki savaşta Irak’taki ABD tesislerinin 600’den fazla saldırıya maruz kaldığını açıklamıştı. Adı açıklanmayan yetkili ayrıca, Zeydi’ye İran bağlantılı ve ABD karşıtı silahlı grupların kontrol altına alınması çağrısında bulunmuştu