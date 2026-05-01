Irak ile Suriye arasındaki ticari ve stratejik bağları güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Irak Sınır Kapıları Kurumu, uzun bir aranın ardından Rabia Sınır Kapısı üzerinden ham petrol sevkiyatının resmen başladığını duyurdu.

Kurum Başkanı Korgeneral Ömer el-Vaili tarafından yapılan açıklamada, ihracatın ilk aşaması kapsamında 70 petrol tankerinin sınırı geçtiği belirtildi. Bu hamle, Rabia Sınır Kapısı’nın ham petrol ticareti için aktif bir koridora dönüştürülmesinin ilk somut adımı olarak kayıtlara geçti.

Vaili, petrol ihracatında Rabia hattının kullanılmasının sadece bir geçişten ibaret olmadığını vurgulayarak şu avantajlara dikkat çekti:

Diğer sınır kapılarındaki yoğunluk ve baskı azalacak. Irak’ın petrol pazarlama kanalları çeşitlenerek lojistik esneklik sağlanacak. Yeni ihracat rotası, doğrudan Irak ekonomisine ve devlet hazinesine ek gelir sağlayacak.