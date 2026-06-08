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2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Irak Milli Takımı, ABD yolculuğunda beklenmedik bir olayla karşılaştı.

Irak Milli Takımı'nın yıldız golcüsü ve kaptan yardımcılarından Aymen Hussein, takım kafilesiyle birlikte Chicago O'Hare Havalimanı'na ulaştıktan sonra ABD göçmenlik yetkilileri tarafından sorguya alındı.

Yaklaşık yedi saat boyunca incelemeye tabi tutulan 29 yaşındaki futbolcunun cep telefonunun da kontrol edildiği belirtildi. Yapılan işlemlerin ardından Hussein'in ülkeye girişine izin verildi.

TAKIM FOTOĞRAFÇISINA ÜLKEYE GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİ

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) tarafından yapılan açıklamada ise Irak kafilesinden iki kişinin ek incelemeye alındığı doğrulandı.

Açıklamada, futbolcu olan bir kişinin ülkeye kabul edildiği belirtilirken, takım fotoğrafçısının ise güvenlik incelemeleri sonucunda ülkeye girişine izin verilmediği ifade edildi.

IRAK DÜNYA KUPASI'NDA ZORLU GRUPTA YER ALIYOR

Irak, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa, Senegal ve Norveç ile birlikte I Grubu'nda mücadele edecek. Orta Doğu temsilcisi ilk maçını 16 Haziran'da Norveç'e karşı oynayacak.