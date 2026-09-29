Kaynak: AA

ABD’nin İran’a yönelik baskıları ve yaptırım politikaları sürerken, bölgedeki hava ulaşımında da yeni gelişme yaşandı.

Irak Havayolları, ABD’nin Tahran’la bağlantılı havacılık hizmetlerine yönelik muhtemel ikincil yaptırım endişeleri sebebiyle Necef Havalimanı’nda geçici olarak durdurulan İran uçuşlarını dün itibarıyla yeniden başlattı.

İran merkezli havayolu şirketlerine yönelik yasağın ise hala yürürlükte olduğu aktarıldı.



Necef Uluslararası Havalimanı’ndan üst düzey bir kaynak ise İran havayolu şirketlerinin havalimanına iniş yapmasına izin verilmesi konusunda Bağdat hükümetinden kendilerine henüz resmi bir talimat ulaşmadığını paylaştı.



