Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Irak Hava Yolları'na ait ilk uçağın 14 Temmuz'da Kerkük'ten Antalya Havalimanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Irak Hava Yolları'ndan Kerkük-Antalya seferleri başlıyor - Resim : 1

Açıklamaya göre yeni uçuş hattı ilk aşamada haftada bir kez karşılıklı olarak düzenlenecek. Bağdat'tan kalkış yapan uçaklar, Kerkük'e iniş yaptıktan sonra seferlerine Antalya yönünde devam edecek.

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16 Ekim 2022 tarihinde dönemin Irak Ulaştırma Bakanı'nın katılımıyla hizmete açılan Kerkük Havalimanı, aynı yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk uluslararası uçuşlara da ev sahipliği yapmıştı.