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Kaynak: AA

Kerkük Havalimanı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Irak Hava Yolları'na ait ilk uçağın 14 Temmuz'da Kerkük'ten Antalya Havalimanı'na hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamaya göre yeni uçuş hattı ilk aşamada haftada bir kez karşılıklı olarak düzenlenecek. Bağdat'tan kalkış yapan uçaklar, Kerkük'e iniş yaptıktan sonra seferlerine Antalya yönünde devam edecek.

16 Ekim 2022 tarihinde dönemin Irak Ulaştırma Bakanı'nın katılımıyla hizmete açılan Kerkük Havalimanı, aynı yıl içinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk uluslararası uçuşlara da ev sahipliği yapmıştı.