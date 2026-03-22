Irak Sivil Havacılık Kurumu, bölgede devam eden güvenlik riskleri nedeniyle hava sahasının uçuşlara kapalı tutulmaya devam edileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruda, mevcut uygulamanın 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

KARAR 25 MART’A KADAR GEÇERLİ

Açıklamaya göre hava sahasının kapalı kalmasına ilişkin karar, 25 Mart Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar sürecek. Yetkililer, gelişmelere bağlı olarak sürenin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan bölgesel gerilim, Irak’ın hava sahasını kapatma kararında etkili oldu.

Güvenlik gerekçesiyle alınan önlemler kapsamında uçuş trafiği geçici olarak durduruldu.

SÜRE DAHA ÖNCE DE UZATILMIŞTI

Irak yönetimi, 28 Şubat’ta yaşanan gelişmelerin ardından hava sahasını ilk etapta 24 saatliğine kapatma kararı almıştı. Ancak bölgede tansiyonun düşmemesi üzerine bu süre birkaç kez daha uzatıldı.