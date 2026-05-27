Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Sadr’ın silahlı yapıyı devlet otoritesine bağlamasının “devlet kurumlarını destekleme, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü pekiştirme” amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, girişimin iç istikrarın güçlendirilmesi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması ilkesinin pekiştirilmesi ve güvenlik güçlerinin anayasal görevlerini yerine getirmesine destek sağlanması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Tüm silahlı gruplara da çağrıda bulunulan Zeydi, Irak’ın korunması, egemenliğinin muhafaza edilmesi ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla resmi devlet kurumları çatısı altında hareket edilmesini istendi.

Ulusal Şii Akımı lideri Sadr, kendisine bağlı silahlı milis gücü Seraya es-Selam'ın, akımdan tamamen ayrıldığını ve tümüyle devlet otoritesine bağlandığını duyurmuştu.