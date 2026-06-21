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Kaynak: AA

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abbudi, düzenlediği haftalık basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abbudi, Başbakan Zeydi’nin temmuz ortasında ilk resmi yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştireceğini belirterek, Washington ile yürütülen en kritik başlığın ekonomik iş birliği olduğunu ifade etti.

Sözcü Abbudi ayrıca, Zeydi’nin yaklaşan parlamento seçimlerine katılmayacağını ve herhangi bir siyasi proje ya da oluşum içinde yer almayacağını söyledi.

Gündeme ilişkin diğer bir başlıkta Abbudi, Kerkük-Ceyhan ve Kerkük-Banyas petrol boru hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin hükümetin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) yabancı petrol şirketlerinin faaliyetlerine de değinen Abbudi, bu şirketlerin yeniden üretime başlamasının bölgedeki memur maaşlarının düzenli ödenmesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.