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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 28 Temmuz Salı günü Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Duran, ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ifade etti.

“KÜRESEL GELİŞMELER ELE ELINACAK”

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir” ifadelerine yer verdi.

Duran, açıklamasının devamında “Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” sözlerini sarf etti.