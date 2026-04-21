Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük İl Meclisi’ndeki oylama sonucu kentin yeni valisi seçilen Muhammed Seman Ağa’yı makamında kabul etti. Güvenoyunu alarak göreve başlayan Ağa’yı başarısından dolayı kutlayan Sudani, Kerkük’ün geleceğine dair kritik mesajlar verdi.

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre, görüşmenin odağında Kerkük’ün tüm ilçe ve nahiyelerini kapsayacak kapsamlı kalkınma projeleri yer aldı. Vilayetteki genel güvenlik ve sosyal durumun masaya yatırıldığı toplantıda, kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak stratejik planlar üzerinde duruldu. Taraflar, kentin istikrarını korumanın ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların haklarını savunmanın temel öncelik olduğu konusunda hemfikir olduklarını vurguladılar.

Başbakan Sudani, merkezi hükümetin yerel yönetimleri ve il meclislerini güçlendirme konusundaki kararlılığının altını çizerek; ekonomik refahın tesisi ve hizmet projelerinin hızla hayata geçirilmesi için tam destek sözü verdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) saflarından gelen Muhammed Seman Ağa, 16 Nisan’da yapılan İl Meclisi oturumunda Kerkük’ün yeni mülki amiri olarak belirlenmişti. Bu görüşme, seçim sonrası kentin yeni dönem yol haritasının belirlenmesi açısından resmi bir başlangıç niteliği taşıyor.