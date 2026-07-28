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Kaynak: AA

Irak Başbakanı Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'nin başkenti Ankara'ya geldi. Zeydi'yi taşıyan uçak havalimanına iniş yaparken, konuk başbakanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. İki liderin yapacağı görüşmelerde; ekonomi, güvenlik, su sorunları ve karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin artırılmasına yönelik başlıklar değerlendirilecek.

Zeydi, Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Irak Başbakanlık Medya Ofisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeydi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktığı ve saygı duruşunda bulunduğu bildirildi.