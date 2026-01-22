Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan zorlu maçın ilk yarısında yaşanan ilginç pozisyon maça damga vurdu.

İlk yarının son dakikalarına girilirken Rogers'ın Ederson'u geçerek kaleye gönderdiği topu Skriniar uzaklaştırmak istedi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top hakem Godinho'ya çarparak Sancho'nun önüne düştü ve İngiliz oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. Ancak pozisyonda topun önce hakeme çarpması nedeniyle futbol kuralları gereği gol iptal edilerek hakem atışıyla maça başlandı.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.