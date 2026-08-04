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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken orta sahasını önemli bir isimle güçlendirdi. İngiliz kulübü, Florentino Luis transferini resmen açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Florentino Luis ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin mali detaylarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

"BURADA ÇOK MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

İmzaların ardından açıklamalarda bulunan Florentino Luis, Ipswich Town'ın uzun vadeli hedeflerinin kararında etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu kulübün bir parçası olduğum için harika hissediyorum. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kulübün geleceğe bakış açısını seviyorum ve burada çok kaliteli oyuncular var. Kulübün uzun vadeli planları, burayı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biriydi."

TAKIMA DENGE KATMAK İSTİYOR

Tecrübeli futbolcu, sahadaki rolüne ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Takıma tecrübe ve denge katabilirim. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlamayı seviyorum. Artık imzayı attım, takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla buluşup çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum."

Ipswich Town, Florentino Luis transferiyle orta saha rotasyonunu güçlendirirken, yeni transferin Premier Lig'de takımın önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.