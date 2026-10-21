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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'de bulunan İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında iki ayrı dev operasyona imza attı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, tarihi eser niteliğinde değerlendirilen binlerce kültür varlığının yurt dışına çıkarılması engellendi.

TIR'IN YEMEK DOLABINDAN TARİH FIŞKIRDI

İpsala Gümrük Kapısı'nda Yunanistan'a geçmek isteyen bir TIR risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Detaylı aramada dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş şu eserler ele geçirildi:

5 bin 685 adet sikke, 130 adet ok ucu, 100 adet yüzük, 20 adet muhtelif aksesuar

KAPIKULE'DE X-RAY TARAMASI KAÇAKÇILARI YAKALATTI

İkinci operasyonda ise Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Yunanistan'a çıkış yapmak üzere olan bir başka TIR şüphe üzerine kontrol edildi.

Araçta tespit edilen yoğunluk sonrası yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 1 bin 225 adet sikke daha yakalandı.

İki operasyonda toplam 7 bin 160 parçalık dev tarihi eser koleksiyonuna el konulurken olayla ilgili adli süreç başlatıldı.