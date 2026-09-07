İpleri kesip hayvanları alevlerin arasından kurtardılar

Yangının ahırlara ulaşması nedeniyle içeride bulunan büyükbaş hayvanlar, ipleri kesilerek dışarı salındı. Güçlükle yönlendirilen büyükbaş hayvanlar duman ve yanan saman balyalarının arasından geçirilerek boş bir araziye toplandı. Çiftliğinde bulunan hayvanların kurtarıldığını gören Pelin Barlas, malağına sarılarak gözyaşı döktü. Yanan saman balyalarının yanında bulunan 2 kedi yavrusu da vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Leğene konularak alandan uzaklaştırılan yavrular, güvenli bir noktaya götürüldü. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara yayılan alevlere itfaiye ile birlikte TOMA'lar da müdahale etti. Seralara, tarım arazilerine, ahırlara ve ağaçlık alanlara zarar veren yangın, 2,5 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.