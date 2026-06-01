İstanbul’da seyahat esnasında iPhone’u çalınan bir genç mimarın yaşadıkları, yeni bir siber dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı.
iPhone’larda büyük tehlike: Bu mesaja tıklayanın telefonu gidiyor
iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi hızla yayılıyor. Apple ve Microsoft’tan gelmiş gibi görünen sahte mesajlarla kullanıcıların iCloud bilgileri ele geçiriliyor, tek tıklamayla telefonların kontrolü tamamen kaybediliyor.
Çalınan cihazlardan sonra kullanıcıların iCloud hesaplarını hedef alan sahte mesajlar gönderildiği, bu mesajların Apple ve Microsoft’tan gelmiş gibi tasarlandığı tespit edildi.
Mesajlardaki bağlantılara tıklayan ve bilgilerini giren kullanıcıların telefonları kısa sürede tamamen kontrol edilemez hale geliyor. Uzmanlar, özellikle bu tür kimlik avı girişimlerine karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Mimar İncilay Tuyğun, yaklaşık bir ay önce yaptığı İstanbul seyahati sırasında iPhone marka telefonunun çalındığını ifade ederek yaşadığı süreçten bahsetti. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ifade eden Tuyğun, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak için profesyonel yöntemler kullandığını söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tuyğun, "1 ay önce İstanbul seyahatimde Apple telefonum çalındı. Telefonlarımızda acil durumlarda ulaşılabilmesi için tıbbi kişi atamaları bulunuyor. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişi aileme ulaştı. Bize yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli yönlendirmelerde bulundu" dedi.
Dolandırıcıların gönderdiği bağlantının Apple’ın resmi sayfası izlenimi verdiğini belirten Tuyğun, "Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı. Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple’ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor" ifadelerini kullandı.
Kendisinin bu tuzağa düşmediğini ancak çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyleyen Tuyğun, "Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var. Sosyal medyada bu konuda bir video hazırladık. O linke tıklayıp iCloud şifresini girerek telefonunu kaybeden ve mağdur olan birçok kişi bulunuyor" diye konuştu.
Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını aktaran Tuyğun, "Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar" şeklinde konuştu.
Dolandırıcıların kullandıkları yöntemleri sürekli güncellediğini vurgulayan Tuyğun, "Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler" dedi.