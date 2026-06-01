iPhone’larda büyük tehlike: Bu mesaja tıklayanın telefonu gidiyor

Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını aktaran Tuyğun, "Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların kullandıkları yöntemleri sürekli güncellediğini vurgulayan Tuyğun, "Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler" dedi.