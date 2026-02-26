Normal şartlarda ana ekrandaki Saat simgesi, mekanik saatleri andıran akıcı bir saniye ibresi animasyonu sunuyor. Bu akışkan hareket, cihazın yüksek ekran yenileme hızından yararlanarak oldukça pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.
iPhone’daki gizli detay yıllar sonra ortaya çıktı: Kimse fark etmemişti
Apple kullanıcıları, yıllardır her gün baktıkları bir detayı yeni fark etti. Sosyal medyada hızla yayılan bu keşif, özellikle iPhone’larda Düşük Güç Modu aktif edildiğinde Saat uygulaması ikonunun davranışının değişmesiyle ortaya çıktı.Derleyen: Hande Karacan
Telefon Düşük Güç Modu’na geçtiğinde bu akıcılık kayboluyor. Saniye ibresi, analog quartz saatlerde olduğu gibi saniyede bir kez ilerleyen “tık tık” hareketine dönüyor.
Kullanıcılar bu farkı sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede viral hale geldi. Kimileri bunu estetik bir tercih olarak yorumlarken, uzmanlar durumun tamamen enerji tasarrufu odaklı olduğunu belirtiyor.
Düşük Güç Modu devredeyken iPhone:
Ekran yenileme hızını düşürüyor
Arka plan işlemlerini kısıtlıyor
Görsel efekt ve animasyonları minimuma indiriyor
Saniye ibresinin akıcı şekilde hareket etmesi, ekranın saniyede çok daha fazla kez yenilenmesi anlamına geliyor. Bu da işlemci ve ekranın daha fazla enerji tüketmesine yol açıyor. İbrenin saniyede tek hamle yapacak şekilde çalışması ise ekran tazeleme ihtiyacını azaltarak batarya ömrüne doğrudan katkı sağlıyor.
Bu küçük değişiklik, Apple’ın ürün geliştirmedeki “mikro detay” yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Kullanıcıların her gün gördüğü bir ikonun bile enerji stratejisine entegre edilmesi, yazılım tasarımındaki ince mühendisliği ortaya koyuyor.
Üstelik bu, Saat uygulamasıyla ilgili fark edilen tek gizli detay değil. Daha önce alarm kurma ekranındaki sayı çarkının aslında sonsuz bir döngüye sahip olmadığı da keşfedilmişti. Uzun süre yukarı kaydırıldığında listenin bir noktada sabitlendiği anlaşılmış ve bu durum da kullanıcılar arasında şaşkınlık yaratmıştı.