iPhone’daki gizli detay yıllar sonra ortaya çıktı: Kimse fark etmemişti

Bu küçük değişiklik, Apple’ın ürün geliştirmedeki “mikro detay” yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Kullanıcıların her gün gördüğü bir ikonun bile enerji stratejisine entegre edilmesi, yazılım tasarımındaki ince mühendisliği ortaya koyuyor.

Üstelik bu, Saat uygulamasıyla ilgili fark edilen tek gizli detay değil. Daha önce alarm kurma ekranındaki sayı çarkının aslında sonsuz bir döngüye sahip olmadığı da keşfedilmişti. Uzun süre yukarı kaydırıldığında listenin bir noktada sabitlendiği anlaşılmış ve bu durum da kullanıcılar arasında şaşkınlık yaratmıştı.