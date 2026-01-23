Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
E-Gazete
iPhone'da sessiz alarm tehlikesi... İşte yapılması gereken ayarlar...

iPhone kullanıcılarını sabahları yarı yolda bırakan "sessiz alarm" sorunu nedeniyle, uzmanlar alarm sesinin “Yok (None)” olarak değişip değişmediğinin acilen kontrol edilmesini önerdi.

iPhone kullanıcıları arasında son dönemde yayılan ‘sessiz alarm’ sorunu, pek çok kişinin sabahları uyanamamasına neden oldu.

Telefonun sessiz modda olmamasına rağmen alarmın ses çıkarmadan çalmasıyla ilgili detaylar ve çözüm yolları netleşti.

ALARM SESİ KENDİ KENDİNE ‘YOK’ OLARAK DEĞİŞİYOR

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği 9to5Mac'in aktardığı bilgilere göre; yaşanan bu aksaklığın temelinde, cihaz ayarlarında kullanıcı fark etmeden meydana gelen bir değişim yatıyor.

Bazı iPhone modellerinde alarm sesinin kaynağı belirsiz bir şekilde “Yok (None)” seçeneğine dönüşmüş durumda. Bu durum, alarm vakti geldiğinde ekranda bildirim görünmesine rağmen hiçbir ses çıkmamasına sebebiyet veriyor.

SES TUŞLARI VE YAZILIMSAL ÖZELLİKLERE DİKKAT

Sorun sadece ses seçimiyle de sınırlı değil. Alarmın şiddeti, cihazın genel zil sesi ayarlarıyla doğrudan bağlantılı çalışıyor.

Eğer "Ayarlar > Ses ve Dokunuş" kısmında bulunan “Düğmelerle Değiştir” özelliği aktifse, gün içinde yan tuşlarla yapılan ses kısmalar farkında olmadan alarm sesini de minimuma indirebiliyor.

Uzmanlar, olası bir gecikmeyi önlemek adına bu seçeneğin devre dışı bırakılmasını tavsiye etti.

FACE ID "DİKKAT FARKINDALIĞI" ETKİSİ

Bir diğer gizli sebep ise Apple’ın Face ID ile sunduğu "Dikkat Farkındalığı" özelliği. Bu fonksiyon açık olduğunda iPhone, kullanıcının ekrana baktığını hissettiği an alarm sesini otomatik olarak kısıyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyenlerin; “Ayarlar > Face ID ve Parola > Dikkat Farkındalığı Özellikleri” menüsü üzerinden ilgili ayarı kapatması önerildi.

Yetkililer, her ne kadar bu sorun her kullanıcıda görülmese de, olumsuz bir sürprizle karşılaşmamak adına tüm iPhone sahiplerinin bu üç kritik noktayı kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
