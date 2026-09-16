Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek

iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek

Apple, iOS 27 ile Find My uygulamasına yeni bir konum gizleme seçeneği ekledi. Kullanıcılar, seçtikleri kişilerden konumlarını 12 saat boyunca gizleyebilecek. Bu süreçte karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 1

Apple, iPhone kullanıcılarının konum paylaşımını daha geçici şekilde yönetebilmesine imkân tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 2

iOS 27 ile birlikte Find My uygulamasına eklenen seçenek sayesinde kullanıcılar, konumlarını belirli kişilerden 12 saat süreyle gizleyebiliyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 3

Yeni özellik, Find My uygulamasının Kişiler bölümünde yer alan Konumum başlığı altında bulunuyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 4

Buradaki Konumumu Gizle seçeneği etkinleştirildiğinde, kullanıcının konumu seçilen kişiler tarafından görülemiyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 5

Konum gizleme işlemi kalıcı olarak uygulanmıyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 6

Sistem, 12 saatlik sürenin sona ermesinin ardından kullanıcının daha önceki konum paylaşım durumuna geri dönüyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 7

Özellik aktifken ilgili seçenekte Konumu Göster ifadesi yer alıyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 8

Find My uygulamasındaki yeni özellik, konum paylaşımının geçici olarak durdurulmasını karşı tarafa bildirim göndermeden gerçekleştiriyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 9

Bu nedenle konumunu gizleyen kullanıcının seçtiği kişiler, işlemin gerçekleştirildiğine dair doğrudan bir uyarı almıyor.

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iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek - Resim: 10

Apple'ın bu özelliği, özellikle konum paylaşımının kısa süreli olarak durdurulmasının gerektiği durumlar için geliştirdiği belirtiliyor.

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