Apple, iPhone kullanıcılarının konum paylaşımını daha geçici şekilde yönetebilmesine imkân tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu.
iPhone’a yeni özellik: Seçili kişilerden konum gizlenebilecek
Apple, iOS 27 ile Find My uygulamasına yeni bir konum gizleme seçeneği ekledi. Kullanıcılar, seçtikleri kişilerden konumlarını 12 saat boyunca gizleyebilecek. Bu süreçte karşı tarafa herhangi bir bildirim gönderilmeyecek.Kaynak: Haber Merkezi
iOS 27 ile birlikte Find My uygulamasına eklenen seçenek sayesinde kullanıcılar, konumlarını belirli kişilerden 12 saat süreyle gizleyebiliyor.
Yeni özellik, Find My uygulamasının Kişiler bölümünde yer alan Konumum başlığı altında bulunuyor.
Buradaki Konumumu Gizle seçeneği etkinleştirildiğinde, kullanıcının konumu seçilen kişiler tarafından görülemiyor.
Konum gizleme işlemi kalıcı olarak uygulanmıyor.
Sistem, 12 saatlik sürenin sona ermesinin ardından kullanıcının daha önceki konum paylaşım durumuna geri dönüyor.
Özellik aktifken ilgili seçenekte Konumu Göster ifadesi yer alıyor.
Find My uygulamasındaki yeni özellik, konum paylaşımının geçici olarak durdurulmasını karşı tarafa bildirim göndermeden gerçekleştiriyor.
Bu nedenle konumunu gizleyen kullanıcının seçtiği kişiler, işlemin gerçekleştirildiğine dair doğrudan bir uyarı almıyor.
Apple'ın bu özelliği, özellikle konum paylaşımının kısa süreli olarak durdurulmasının gerektiği durumlar için geliştirdiği belirtiliyor.