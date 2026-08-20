iPhone sevenlere kötü haber: Daha piyasaya çıkmadan 15 bin lira zam geldi

Analistlerin yaptıkları değerlendirmelere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, önceki nesle kıyasla daha yüksek fiyatlarla satışa sunulabilir. Bellek tedarikinde yaşanan sorunların DRAM maliyetlerini artırması, Apple’ın karşı karşıya olduğu maliyet baskısının nedenleri arasında gösteriliyor.
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Apple’ın iPhone 18 Pro modellerinde 300 dolara varan fiyat artışına gidebileceği öne sürülürken, artan DRAM maliyetleri ve üretim giderleri dikkat çekiyor. Katlanabilir iPhone’un ise 2.500 dolara yaklaşan fiyatıyla satışa çıkabileceği iddia ediliyor.Cemile Kurel
Ekran gibi kimi bileşenlerin maliyetini azaltmaya yönelik hamlelerin, yaşanacak fiyat artışının bir kısmını hafifletmesi öngörülüyor.
iPhone 17 Pro modelinin 1.099 dolarlık başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, analistlerin öngördüğü 100 ila 300 dolarlık zam, yeni serinin giriş fiyatının 1.199 dolar ile 1.399 dolar aralığına yükselebileceğine işaret ediyor. . iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı ise 1.199 dolar seviyesindeydi. Yeni nesilde öngörülen artışın gerçekleşmesi halinde Pro modellerinin başlangıç fiyatları önceki nesle göre önemli ölçüde yükselebilecek.
Apple’ın katlanabilir iPhone modeli için henüz kesinleşmiş bir fiyat yok. Fakat cihazla ilgili söylentiler, fiyatın 2.000 ila 2.500 dolar arasında olabileceğine vurgu yapıyor.
Bu seviyedeki bir fiyatlandırma, katlanabilir modelin Apple’ın en yüksek fiyatlı iPhone’larından biri olacağı anlamına geliyor.
Apple’ın standart iPhone 18 modelini ise 2027 ilkbaharında piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni cihazın 2 nanometre üretim sürecine sahip A20 çip, daha fazla RAM, daha küçük Dynamic Island ve yeni C2 modem çipiyle gelmesi tahmin ediliyor.
Apple’ın maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla bazı ekran özelliklerinde daha düşük seviyeli çözümlere yönelebileceği de ifade ediliyor.
Standart iPhone 18 ile aynı dönemde iPhone 18e’nin de tanıtılması beklenen gelişmeler arasında... iPhone 17e’nin devamı niteliğinde olması öngörülen modelin güncellenmiş bir çip ve 9 GB RAM ile sunulacağı vurgulanıyor.
Apple’ın bunun yanında ikinci nesil iPhone Air üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü dile getiriliyor. iPhone Air 2’nin daha büyük bir batarya ve ikinci bir kamera gibi donanım iyileştirmeleriyle piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor.