Küresel akıllı telefon pazarında rekabet sürerken, mevcut kullanıcı tabanını koruma yarışında Apple tarihi bir başarıya imza attı. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) verilerine göre, 2026'nın ilk çeyreğinde yeni bir iPhone satın alanların %87'si halihazırda bir iPhone kullanıcısıydı. Bu rakam, CIRP'in verileri takip ettiği son üç yıldaki en yüksek sadakat oranı olarak kayıtlara geçti. Sadakat oranı 2024 başlarında %85, geçen yılın aynı döneminde ise %84 seviyesinde gerçekleşmişti.

ANDROID'DEN İOS'E GEÇİŞLERDE YAVAŞLAMA

Rapordaki bir diğer dikkat çekici detay ise platformlar arası geçiş oranlarında yaşanan düşüş oldu. Mart ayında tamamlanan çeyrekte, yeni iPhone alan kullanıcıların yalnızca %12'si cihazını bir Android telefondan yükseltti. Geçen yıl %14 seviyesinde olan bu oran, akıllı telefon pazarının doygunluğa ulaştığını ve kullanıcıların alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmediğini gösteriyor. Geriye kalan %1'lik dilimi ise temel telefonlardan (tuşlu) geçiş yapanlar veya ilk kez akıllı telefon satın alanlar oluşturdu.

SÜRÜSÜNÜ BIRAKMAMA NEDENİ: BAĞLI EKOSİSTEM VE VERİ TAŞIMA ZORLUĞU

Analistler, kullanıcıların rakip işletim sistemlerine geçiş yapmamasındaki en büyük etkenin "ekosistem kilitlenmesi" ve taşıma süreçlerinin yarattığı zorluklar olduğunu vurguluyor. Yıllar içinde biriken kişisel veriler, satın alınan mobil uygulamalar, uyumlu akıllı aksesuarlar ve bulut servisleri, kullanıcıların platform değiştirmesinin önüne büyük bir bürokratik engel çıkarıyor.

Öte yandan Apple'ın yakın dönemde sunmayı planladığı iOS 27 kapsamındaki yenilenmiş Siri yapay zekâ yetenekleri ve teknoloji dünyasında merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli, mevcut kullanıcıları elde tutmanın yanı sıra Android'in katlanabilir cihaz pazarındaki hakimiyetinden pay çalma potansiyeli taşıyor.