iPhone kullanıcıları dikkat: Güncellemeyle kapatılamayan güvenlik açığı bulundu

Araştırmacılar, A12, S4, S5 ve A13 çiplerinde güvenlik açığından yararlanmanın farklı yöntemleri olduğunu, A13 güvenlik açığının ise daha karmaşık olduğunu, çünkü çipin SecureROM'unun saldırganların kod yürütmesini yeniden yönlendirmesini önlemek için tasarlanmış bir güvenlik özelliği olan İşaretçi Kimlik Doğrulamasını (PAC) kullandığını söylüyor. Ancak araştırmacılar, belleğin çeşitli bölümlerini aşamalar halinde dikkatlice bozarak PAC’i aşmanın da yolunu bulduklarını ve nihayetinde USB kesme işleyicisinin kontrolünü ele geçirip kendi kodlarını çalıştırmak için kullandıklarını belirtiyor.