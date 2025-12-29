Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayımladı. Şirket, siber saldırganlar tarafından aktif şekilde kullanıldığı tespit edilen iki ciddi iOS güvenlik açığı için acil yazılım güncellemesi sundu.

Apple, söz konusu güncellemenin kullanıcı verilerinin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Apple'ın açıklamasına göre, tespit edilen açıklar 'sıfır gün' (zero-day) olarak tanımlanıyor. Bu tür güvenlik zafiyetleri, yazılım geliştiricisi tarafından fark edilmeden önce kötü niyetli kişilerce keşfedilip kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, bu durumun açıkların taşıdığı riski artırdığını belirtti.

Açıkların, saldırganlara cihazlara yetkisiz erişim sağlama, kişisel verilere ulaşma veya cihaz kontrolünü ele geçirme imkânı verebileceği ifade edildi. Bu nedenle Apple, tüm kullanıcılarına cihazlarını gecikmeden güncellemeleri çağrısında bulundu.

Yayınlanan güncellemenin geniş bir cihaz grubunu kapsadığı belirtilirken, iPhone ve iPad kullanıcılarının güvenliklerini sağlamak için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek yeni sürümü kontrol etmeleri önerildi.

Güncelleme ekranında yer alan 'İndir ve Yükle' seçeneğiyle cihazların en güncel ve güvenli sürüme yükseltilebileceği hatırlatıldı.

Apple, otomatik güncellemeler açık olsa dahi bu tür acil durumlarda manuel kontrol yapılmasının önemine dikkat çekti.