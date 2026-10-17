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Kaynak: Haber Merkezi

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, 16 Ekim'de Türkiye ve dünya genelinde ön siparişe açıldı. Yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi gören cihazın stokları kısa sürede tükendi.

Webtekno'nun haberine göre ilk siparişleri veren kullanıcıların cihazlarına 23 Ekim'de kavuşması beklenirken, yeni siparişlerde teslimat süresinin Ocak 2027'nin sonuna kadar uzayabileceği belirtildi.

ÜRETİM TALEBE YETİŞEMİYOR

Üretim bandından gelen iddialara göre fabrikalarda günde yalnızca birkaç yüz iPhone Duo üretilebiliyor. Karmaşık menteşe yapısı ve özel nano-texture ekran teknolojisi de üretimi zorlaştıran nedenler arasında gösteriliyor.

Ön sipariş veren bazı kullanıcılar cihazları henüz teslim almadan ikinci el ilanları açtı. Yurt dışında fiyatların 5 bin 200 dolara kadar çıktığı belirtilirken, iPhone Duo'nun Türkiye'deki en donanımlı versiyonunun fiyatı 335 bin 999 TL seviyesine ulaşıyor.