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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte bazı teknoloji mağazalarında uygulandığı öne sürülen satış yöntemi gündeme geldi.

Şikayet platformlarına yansıyan başvurularda, stokta bulunduğu belirtilen bazı iPhone modellerinin ek sigorta veya kasko hizmeti satın alınmadan tüketicilere satılmadığı iddia edildi.

Bir tüketici, telefonu satın alabilmek için yaklaşık 28 bin liralık kasko yaptırması gerektiğinin kendisine söylendiğini öne sürdü. Başka bir tüketici ise kaskoyu kabul etmemesinin ardından cihazın başka bir müşteri tarafından internet üzerinden satın alındığının kendisine bildirildiğini iddia etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaplan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir mal veya hizmetin satışının, başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağını hatırlattı.

Teknoloji ürünlerinin sigorta yaptırma zorunluluğu getirilerek satıldığı yönündeki uygulamaların mevzuat kapsamında incelendiğini belirten Kaplan, şikayetlere konu iş yeri hakkında denetim gerçekleştirileceğini açıkladı.

AYKIRILIK TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIM UYGULANACAK

Yapılacak denetimde mevzuata aykırı bir uygulamanın tespit edilmesi halinde ilgili işletmeye idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.