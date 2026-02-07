iPhone 18 Pro serisinin resmi tanıtımına henüz uzun bir süre olmasına rağmen, sızıntılar şimdiden gelmeye başladı. Çin kaynaklı son iddia, özellikle iPhone 18 Pro Max’in batarya kapasitesine odaklanıyor.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’ın Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Çin pazarında satılacak iPhone 18 Pro Max modeli en az 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Küresel pazara sunulacak versiyonun ise biraz daha büyük bir pile sahip olması bekleniyor. Bu modelde batarya kapasitesinin yaklaşık 5.100 ila 5.200 mAh aralığında olacağı öne sürülüyor.

Bu kapasite farkının temel nedeni, Çin’e özel modelde fiziksel SIM kart yuvasının bulunması. Diğer ülkelerde satışa sunulacak iPhone 18 Pro Max modelleri ise yalnızca eSIM desteğiyle gelecek. Nitekim önceki nesilde de benzer bir tablo vardı: Fiziksel SIM kart yuvasına sahip iPhone 17 Pro Max 4.832 mAh batarya ile gelirken, eSIM’li versiyonda kapasite 5.088 mAh seviyesine çıkmıştı.

Batarya artışına ek olarak, 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 Pro işlemcinin de enerji verimliliği açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu sayede iPhone 18 Pro Max’in pil ömründe gözle görülür bir iyileşme yaşanabilir. Her ne kadar Apple’ın sunduğu batarya kapasitesi, 7.000 mAh’yi aşan hatta 10.000 mAh seviyelerine ulaşan bazı Çinli rakiplerin gerisinde kalsa da, şirketin donanım ve yazılım uyumu sayesinde daha küçük bataryalarla bile oldukça etkileyici pil süreleri sunabildiğini unutmamak gerekiyor.