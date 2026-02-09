KAMERA ODAKLI BİR iPHONE GELİYOR

Apple, her sonbahar yenilediği iPhone serisine bu yıl iPhone 18 Pro ile devam etmeye hazırlanıyor. Sızıntılar ve tedarik zinciri raporları, yeni modelin özellikle kamera tarafında iki önemli güncellemeyle geleceğini gösteriyor. Bu yeniliklerin, fotoğraf ve video çeken kullanıcılar için cihazı daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

OPTİK ZOOM TARAFINDA BELİRGİN İYİLEŞTİRME

iPhone 18 Pro’da ilk büyük değişiklik optik zoom tarafında olacak. Önceki modellerde de güçlü olan zoom performansının, yeni sensör ve lens tasarımıyla daha da geliştirilmesi planlanıyor. Uzak mesafeden detay yakalama ve düşük ışıkta daha temiz görüntüler bu güncellemenin merkezinde yer alıyor.

VİDEO ÇEKENLER İÇİN PROFESYONEL YENİLİKLER

Yeni model, video tarafında da daha profesyonel özellikler sunacak. Hareketli nesne takibi, gelişmiş otomatik odaklama ve yazılımsal video iyileştirmeleri özellikle içerik üreticilerini hedefliyor. Apple’ın yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmalarıyla bu deneyimin daha sinematik hale gelmesi bekleniyor.

PERFORMANS ARTIŞI KAMERA DENEYİMİNİ DESTEKLEYECEK

iPhone 18 Pro’nun yeni A19X işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoların daha hızlı işlenmesini sağlayarak kamera güncellemelerini yazılım ve donanım tarafında destekleyecek.

TASARIM VE FİYAT BEKLENTİSİ

Apple’ın tasarım dilinde büyük bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. iPhone 17 Pro’ya benzer bir görünüm korunurken, renk seçenekleri ve küçük ergonomik dokunuşlarla fark yaratılabilir. Fiyat tarafında ise önceki Pro modellerine yakın bir konumlandırma öngörülüyor.

GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

iPhone 18 Pro, kamera tarafındaki iki büyük yenilikle fotoğraf ve video deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Resmi tanıtıma yaklaştıkça modelle ilgili daha net teknik detayların ortaya çıkması bekleniyor.