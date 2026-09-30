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Apple, Pro Max serisinde tasarım dilini korumaya devam ederken nesiller arasındaki makası donanım mimarisiyle açıyor. 132.999 TL’lik etiketle satılan iPhone 17 Pro Max ile 149.999 TL’lik iPhone 18 Pro Max arasındaki 17.000 TL’lik fark, ilk bakışta sadece bir model yılı güncellemesi gibi görünse de performans ve kamera tarafında dikkat çekici yenilikler barındırıyor.

MOBİL FOTOĞRAFÇILIKTA YENİ DÖNEM

İki cihaz arasındaki en somut fark kamerada yaşanıyor. iPhone 18 Pro Max, mobil fotoğrafçılıkta çığır açan mekanik değişken diyafram teknolojisine geçiş yapıyor. Düşük ışıkta f/1.5 diyaframla maksimum ışık toplayan cihaz, f/4.0 seviyesinde ise profesyonel alan derinliği kontrolü sağlııyor. iPhone 17 Pro Max ise f/1.8 sabit diyaframlı 48 MP ana kamerasıyla hâlâ oldukça güçlü ancak alan derinliğini fiziki değil yazılımsal olarak işlemek durumunda kalıyor.

2 NANOMETRE MİMARİSİ VE HIZLI ŞARJ AVANTAJI

İşlemci tarafında 2 nanometre üretim mimarisine sahip A20 Pro çipiyle gelen iPhone 18 Pro Max, A19 Pro’ya kıyasla hem termal yönetimi iyileştiriyor hem de yoğun kullanımda batarya ömrünü uzatıyor. Öte yandan, 5.500 mAh seviyesine çıkarılan batarya ve 60W hızlı şarj desteği, gün içinde cihazını yoğun kullanan ve kısa sürede şarj etmek isteyen kullanıcılar için 18 Pro Max’i öne çıkarıyor.

HANGİ MODEL TERCİH EDİLMELİ?

Eğer odağınız profesyonel mobil fotoğrafçılık, mekanik diyafram kontrolü, en üst düzey grafik performansı ve hızlı şarj süreleriyse 17.000 TL’lik fark iPhone 18 Pro Max için kabul edilebilir bir yatırım. Ancak günlük kullanım, yüksek ekran kalitesi, güçlü pil ömrü ve standart profesyonel çekimler sizin için yeterliyse, iPhone 17 Pro Max fiyat-performans dengesi açısından daha rasyonel bir tercih olarak duruyor.