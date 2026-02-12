Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI HASBİ DEDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Anasayfa Kültür Sanat İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu

İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu

İzmir, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılını ve 2026 At Yılı’nı coşkuyla kutladı. Başkan Tugay’dan Expo 2027 daveti, 1 milyar dolarlık yatırım vurgusu ve yeşil iş birliği müjdesi geldi. Dostluk sanatla taçlandı.

Haberi Paylaş
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 1
1 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 2
2 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 3
3 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 4
4 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 5
5 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 6
6 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 7
7 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 8
8 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 9
9 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 10
10 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 11
11 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 12
12 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 13
13 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 14
14 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 15
15 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 16
16 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 17
17 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 18
18 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 19
19 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 20
20 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 21
21 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 22
22 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 23
23 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 24
24 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 25
25 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 26
26 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 27
27 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 28
28 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 29
29 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 30
30 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 31
31 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 32
32 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 33
33 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 34
34 35
İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu - Resim: 35
35 35
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro