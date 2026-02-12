İpek Yolu'nun yeni durağı İzmir: 55 yıllık Çin-Türkiye dostluğu coşkusu
İzmir, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılını ve 2026 At Yılı’nı coşkuyla kutladı. Başkan Tugay’dan Expo 2027 daveti, 1 milyar dolarlık yatırım vurgusu ve yeşil iş birliği müjdesi geldi. Dostluk sanatla taçlandı.
Haberi Paylaş
1 35
2 35
3 35
4 35
5 35
6 35
7 35
8 35
9 35
10 35
11 35
12 35
13 35
14 35
15 35
16 35
17 35
18 35
19 35
20 35
21 35
22 35
23 35
24 35
25 35
26 35
27 35
28 35
29 35
30 35
31 35
32 35
33 35
34 35
35 35
Kaynak: Haber Merkezi