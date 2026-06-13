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2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, geçtiğimiz yıl ekim ayında evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Yazıcı'nın fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yakınlaştığı öne sürülmüş, ikilinin birlikte spor yaptığı anlar sosyal medyada sık sık gündem olmuştu.

Aşk dedikodularına rağmen sessizliğini koruyan genç oyuncu, yaptığı son paylaşımla ilişkisini adeta ilan etti. Yazıcı, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile çekilen romantik bir kareyi beyaz kalp emojisi eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, birkaç ay önce katıldığı bir etkinlikte hakkında çıkan aşk söylentilerine ilişkin, “Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı. Son paylaşım ise ünlü oyuncunun yeni ilişkisini resmen duyurduğu şeklinde yorumlandı.